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Видеоконсультация на русском жестовом языке стала доступна на сайте РЖД для инвалидов по слуху

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Красноярск
13:37 10 Декабря 2021
услуги, вокзал, железные дороги, инвалиды
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Новый сервис для пассажиров из числа инвалидов по слуху – видеоконсультацию на русском жестовом языке – начал работу на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры».

Оператор поможет подобрать удобный поезд, ответить на дополнительные вопросы. Если у пассажира возникнут проблемы с заполнением заявки на услуги, в режиме совместного использования экрана ему помогут с вводом текста и управлением мышью при выборе необходимых опций.

Повышение комфорта и улучшение сервиса в поездах и на вокзалах для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – одна из первоочередных задач холдинга «РЖД».

При покупке билетов в специализированные купе поездов дальнего следования установлена скидка в размере 50%. Участникам программы лояльности «РЖД Бонус» из числа инвалидов I группы и их сопровождающим также предоставляется скидка 50% на места в вагоне СВ и 55% – на места в купейном вагоне поездов дальнего следования АО «ФПК».

В текущем году стала возможной покупка билетов на места для инвалидов и их сопровождающих на обновленной версии официального сайта компании. Билеты оформляются на основании сведений федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

В Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» маломобильные пассажиры могут оформить заявку на предоставление бесплатных услуг помощи и сопровождения: пассажира встретят на вокзале, предоставят парковочное место, сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при посадке-высадке в поезд и перемещении багажа, при необходимости предоставят кресло-коляску или носилки.

С начала 2021 года более 4 тысяч пассажиров воспользовались этой услугой на вокзалах Красноярской железной дороги.

Ежегодно увеличивается количество вагонов с купе, оборудованными для проезда маломобильных граждан. Всего в настоящее время в поездах формирования АО «ФПК» курсирует 1045 таких вагонов, а к концу текущего года их количество планируется увеличить до 1070 единиц.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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