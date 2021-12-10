В РФ возьмут под контроль рынок аренды жилья: сообщать данные владельцев обяжут с помощью штрафов

Министерство строительство РФ задумало вывести сектор аренды недвижимости «из тени»: для этого планируют создать единую систему контроля аренды. Соответствующее предложение направлено для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября, сообщает "Коммерсантъ".

Как уточняет издание, вносить данные об аренде владельцев обяжут с помощью штрафов: до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юридических. В предложении сказано, что все расчёты будут происходить через разработанную ГИС, куда в течении 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы. Разработать ГИС поручил Владимир Путин 24 августа этого года.

«Основная цель будущей ГИС – обеление рынка и защита интересов нанимателей», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Этой мерой планируют вывести из «серой зоны» недвижимость, которую арендуют без официальных договоров. Из-за этого государственный бюджет недополучает до 162 млрд рублей в год.

В ведомстве ожидают внесения законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию. Как сообщает издание, система будет целиком государственной, а ведомство выступает лишь её оператором.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов