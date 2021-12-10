В Красноярском крае родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» посетили 25,2 тысячи родителей

Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» провела региональная служба занятости с психологами, представителями учебных заведений, работодателями, волонтёрами «Твои горизонты». Они рассказали о важности осознанного подхода к выбору детьми будущей профессии, методиках самоопределения, а также перспективной кадровой потребности, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Кроме этого, участникам презентовали образовательные организации, где можно получить востребованную специальность. Участие приняли 25,2 тысячи родителей.

К примеру, центр занятости Богучанского района организовал выезд мобильного офиса в пос. Красногорьевский. Там состоялось собрание с участием преподавателей и волонтёров Приангарского политехнического техникума.

В Идринском районе провели анкетирование. Также педагоги-библиотекари рассказали о книгах в помощь выпускнику, провели аутотренинг. Родители поделились с ребятами опытом выбора профессии.

Ярмарки учебных и рабочих мест прошли для выпускников из Шарыпово, Шарыповского и Большеулуйского районов.

Работодатели, в свою очередь, предоставили информацию о вакансиях, особенностях приёма на работу, возможностях целевого обучения.