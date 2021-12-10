В Минусинске задержали водителя, который сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

2 декабря в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что её 6-летнего ребёнка сбили. Женщина возвращалась домой с прогулки с двумя детьми. Младший шёл с ней за руку, а 6-летний мальчик на несколько шагов опережал маму. Когда он зашёл за угол дома, женщина на мгновение потеряла его из вида. Затем услышала звук тормозов и уезжающий автомобиль. Ребёнка госпитализировали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В течение недели сотрудниками полиции был установлен автомобиль Toyota, за рулём в тот момент находился 58-летний мужчина, который во всём признался.

Возбуждено уголовное дело, по ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащее поведение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: 24.мвд.рф