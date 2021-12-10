10 декабря
Красноярск
погода -11 °C
73.6
 
€ 83.34
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Минусинске задержали водителя, который сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Главная Общество
Красноярск
13:30 10 Декабря 2021
дтп, ребенок, в красноярском крае, происшествия, общество, пешеходы
версия для печати Ico_print

2 декабря в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что её 6-летнего ребёнка сбили. Женщина возвращалась домой с прогулки с двумя детьми. Младший шёл с ней за руку, а 6-летний мальчик на несколько шагов опережал маму. Когда он зашёл за угол дома, женщина на мгновение потеряла его из вида. Затем услышала звук тормозов и уезжающий автомобиль. Ребёнка госпитализировали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В течение недели сотрудниками полиции был установлен автомобиль Toyota, за рулём в тот момент находился 58-летний мужчина, который во всём признался.

Возбуждено уголовное дело, по ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащее поведение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мужчина, который напал на врача в Красноярском крае, направлен на лечение к психиатрам

Мужчина, который напал на врача в Красноярском крае, направлен на лечение к психиатрам

10 Декабря 2021 г.
Подсудимому показалось, что сотрудник больницы ведёт снимку на телефон
Новости Красноярска: В Красноярске объявлены торги на поиск подрядчиков для благоустройства трёх скверов и двух набережных

В Красноярске объявлены торги на поиск подрядчиков для благоустройства трёх скверов и двух набережных

10 Декабря 2021 г.
Работы должны будут начать в апреле 2022 года
Новости Красноярска: Новый арт-объект украсил остановочный пункт городской электрички Красноярской железной дороги

Новый арт-объект украсил остановочный пункт городской электрички Красноярской железной дороги

10 Декабря 2021 г.
Железнодорожники установили в Красноярске новый арт-объект «Самолёт»
Новости Красноярска: В Красноярском крае женщина получила 80 часов обязательных работ за убийство собаки молотком

В Красноярском крае женщина получила 80 часов обязательных работ за убийство собаки молотком

10 Декабря 2021 г.
Злоумышленница признала вину
Новости Красноярска: В Красноярском крае родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» посетили 25,2 тысячи родителей

В Красноярском крае родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» посетили 25,2 тысячи родителей

10 Декабря 2021 г.
Центр занятости Богучанского района организовал выезд в пос. Красногорьевский
Новости Красноярска: Видеоконсультация на русском жестовом языке стала доступна на сайте РЖД для инвалидов по слуху

Видеоконсультация на русском жестовом языке стала доступна на сайте РЖД для инвалидов по слуху

10 Декабря 2021 г.
Оператор поможет подобрать удобный поезд, ответить на дополнительные вопросы
Новости компаний
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске за день насмерть сбили двух пешеходов

В Красноярске за день насмерть сбили двух пешеходов

6 Декабря 2021 г.
Ещё три пешехода травмированы
Новости Красноярска: Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

Виктор Тренёв и футбольный «Енисей» расторгли контракт по обоюдному согласию

7 Декабря 2021 г.
Главный тренер сам пожелал покинуть красноярскую команду
Новости Красноярска: В Красноярске открыли мемориал «Красноярск - город трудовой доблести»

В Красноярске открыли мемориал «Красноярск - город трудовой доблести»

7 Декабря 2021 г.
Это уникальная семнадцатиметровая конструкция, выполненная «без единого гвоздя»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru