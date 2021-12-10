В красноярском микрорайоне Северный снесли алкогольный магазин

В красноярском микрорайоне Северный снесли очередной павильон с алкоголем. Нелегальная торговля шла на улице Водопьянова, 7. Сообщение поступило от местных жителей.

Владельцев торговой точки привлекли административной ответственности и расторгли договор на размещение торговой точки.

Жителей просят сообщать о случаях нелегальной торговлей алкоголем на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонам: 8-908-012-15-71 для WhatsApp и Viber и 8-902-969-09-28 для звонков

За весь 2021 год в Советском районе снесли 25 павильонов. В администрации пообещали продолжить работу в этом направлении.

Фото: instagram.com/moy_sovetskiy/