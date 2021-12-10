В Красноярске с улиц Центрального района убрали 19,1 кубометров бумажных объявлений

В Центральном районе за год убрали 19,1 кубометров бумажных объявлений и 234 единицы другой рекламной продукции, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Чаще всего размещали картонные таблички на опорах освещения, остановочных павильонах, шумозащитных экранах и деревьях. За год устранили 111 таких носителей, также убрали 31 незаконный баннер, 45 штендеров и 47 других конструкций. Очисткой занимались городские службы, АНО «Чистоград», управляющие компании, мобильные бригады района и трудовые отряды главы города.

Самыми сложными стали случаи массовой расклейки объявлений и установки баннеров одним из магазинов верхней одежды. В марте были задержаны два нарушителя, распространяющих такую рекламу, их привлекли к административной ответственности. Похожая ситуация повторилась и в декабре, незаконные баннеры с территории района также убрали.