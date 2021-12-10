Алесандр Усс набрал 100 баллов во Всероссийском правовом диктанте

Губернатор Красноярского края Александр Усс прошёл тестирование на знание основ юридической грамотности и набрал максимально возможные 100 баллов.

Диктант рассчитан на жителей от 14 лет. Пройти тестирование можно на сайте. Доступны «Базовый» и «Профессиональный» варианты теста. За 60 минут необходимо ответить на 40 вопросов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Основная тематика: Конституция РФ, трудовые, гражданские семейные права.

Каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.

Завершится диктант 12 декабря в 23.59 по московскому времени.