В Красноярском крае выявлен факт контрабанды леса

Директор одной из фирм, занимающейся оптовой торговлей древесиной, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку материалов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. У бизнесмена не было документов на легальность происхождения древесины.

Злоумышленник предоставил в таможенные органы недостоверные сведения о товаре. Он экспортировал более 560 кубических метров древесины стоимостью 4,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

Бизнесмену избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащее поведение.