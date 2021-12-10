10 декабря
Красноярск
погода -11 °C
73.6
 
€ 83.34
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае выявлен факт контрабанды леса

Главная Общество
Красноярск
12:20 10 Декабря 2021
происшествия, общество, в красноярском крае, лес, мвд
версия для печати Ico_print

Директор одной из фирм, занимающейся оптовой торговлей древесиной, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку материалов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. У бизнесмена не было документов на легальность происхождения древесины.

Злоумышленник предоставил в таможенные органы недостоверные сведения о товаре. Он экспортировал более 560 кубических метров древесины стоимостью 4,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

Бизнесмену избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащее поведение.

 Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости полиция

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мужчина, который напал на врача в Красноярском крае, направлен на лечение к психиатрам

Мужчина, который напал на врача в Красноярском крае, направлен на лечение к психиатрам

10 Декабря 2021 г.
Подсудимому показалось, что сотрудник больницы ведёт снимку на телефон
Новости Красноярска: В Красноярске объявлены торги на поиск подрядчиков для благоустройства трёх скверов и двух набережных

В Красноярске объявлены торги на поиск подрядчиков для благоустройства трёх скверов и двух набережных

10 Декабря 2021 г.
Работы должны будут начать в апреле 2022 года
Новости Красноярска: Новый арт-объект украсил остановочный пункт городской электрички Красноярской железной дороги

Новый арт-объект украсил остановочный пункт городской электрички Красноярской железной дороги

10 Декабря 2021 г.
Железнодорожники установили в Красноярске новый арт-объект «Самолёт»
Новости Красноярска: В Красноярском крае женщина получила 80 часов обязательных работ за убийство собаки молотком

В Красноярском крае женщина получила 80 часов обязательных работ за убийство собаки молотком

10 Декабря 2021 г.
Злоумышленница признала вину
Новости Красноярска: В Красноярском крае родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» посетили 25,2 тысячи родителей

В Красноярском крае родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» посетили 25,2 тысячи родителей

10 Декабря 2021 г.
Центр занятости Богучанского района организовал выезд в пос. Красногорьевский
Новости Красноярска: Видеоконсультация на русском жестовом языке стала доступна на сайте РЖД для инвалидов по слуху

Видеоконсультация на русском жестовом языке стала доступна на сайте РЖД для инвалидов по слуху

10 Декабря 2021 г.
Оператор поможет подобрать удобный поезд, ответить на дополнительные вопросы
Новости компаний
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жильё

5 Декабря 2021 г.
Стоимость 1 кв метра жилья - 90 642 рублей
Новости Красноярска: Коронавирус потерялся на просторах Индии

Коронавирус потерялся на просторах Индии

6 Декабря 2021 г.
Число новых случаев заболевания в стране резко упало
Новости Красноярска: В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

6 Декабря 2021 г.
Вагоновожатые практикуются управлять трамваями, привыкают к пульту управления
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru