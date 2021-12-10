Дед Мороз из Великого Устюга исполнил мечты красноярских ребят, которые написали письмо на почту dedmoroz@ntv.ru.

Из всех детей организаторы выбрали тех, кто больше всего нуждается в помощи и кому особенно важна поддержка. Одним из таких ребят стал 13-летний Богдан Тубольцев. У мальчика микротия – он не слышит одним ухом. Но этом не мешает ему расти как личность: н ходит во множество кружков и занимается плаванием, танцами, очень любит читать. Чтобы не он останавливался на достигнутом, Дед Мороз вместе с благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце подарил ему сертификат на слуховую систему.

Следующая семья, которую посетил волшебник из Великого Устюга – это семья 12-летней Вероники и 10-летнего Саши. Оба ребёнка – слабовидящие и воспитываются одной бабушкой. Девочка занимается бисероплетением, а мальчик – робототехникой. Семья живёт очень скромно, а детям для занятий нужен ноутбук. Дед Мороз выполнил их желание.

А ещё делегация встретилась с ребятами из Краевого центра семьи и детей: здесь живут 40 детей и возрасте от 4 до 18 лет, которые остались без попечения родителей. Ребятам подарили компьютер, много игрушек и настольные игры. Не остались дети и без сладких подарков.

Следить за путешествие зимнего волшебники можно в эфире НТВ и социальных сетях. Сюжеты выходят по будням в 7.45 в программе «Утро. Самое лучшее». В этом году акция вновь проходит в онлайн-формате. Из специальной студии, построенной в Москве, зимний волшебник вместе с командой НТВ связывается с городами, поздравляет жителей с новогодними праздниками, дарит подарки и исполняет мечты. Шестое «Путешествие» охватывает 22 города.

Всего за пять лет благотворительной акции Дед Мороз вместе с командой НТВ проехал более 50 000 км, посетил 370 детских социальных учреждений, 330 многодетных и малообеспеченных семей, подарил 600 тонн подарков.

В каждом городе в рамках благотворительной акции проходит пресс-конференция, на которой зимний волшебник и звёздные помощники отвечают на вопросы взрослых и юных журналистов.

Основная цель Путешествия – помочь тем, кто больше всего в этом нуждается: малообеспеченным и многодетным семьям, детям с особенностями развития, ребятам, оставшимся без попечения родителей, малышам, нуждающимся в медицинской помощи, а также взрослым, которые несмотря на жизненные трудности продолжают верить в чудеса.