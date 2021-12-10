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Активисты призывают подрядчика ускорить капремонт кровли дома в с. Зыково

Главная Общество
Красноярск
12:03 10 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, капремонт, проверка
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По результатам мониторинга экспертов Народного фронта в Красноярском крае с представителями регионального фонда капремонта, подрядчику, сорвавшему сроки ремонта кровли в доме на ул. Клубная в с. Зыково, будет выписан штраф.

Активисты призывают подрядчика ускорить капремонт кровли дома в с. Зыково

Ремонт крыши никак не закончится, при этом он начался ещё в сентябре. В активную фазу ремонт вошёл меньше месяца назад. На данный момент ведутся работы по устройству стропильной системы. 

— На стройплощадке мусор, отсутствует нормальная информационная табличка, утеплитель на кровле. Мы потребовали от подрядной организации устранения нарушений. В понедельник проверим выполнение требований, – сказал член регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Владимир Емельянов. 

Ускорение не должно сказаться на качестве работ. Процесс останется на контроле фонда капремонта и экспертов Народного фронта.

Фото: Красноярское региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"

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