Активисты призывают подрядчика ускорить капремонт кровли дома в с. Зыково

По результатам мониторинга экспертов Народного фронта в Красноярском крае с представителями регионального фонда капремонта, подрядчику, сорвавшему сроки ремонта кровли в доме на ул. Клубная в с. Зыково, будет выписан штраф.

Ремонт крыши никак не закончится, при этом он начался ещё в сентябре. В активную фазу ремонт вошёл меньше месяца назад. На данный момент ведутся работы по устройству стропильной системы.

— На стройплощадке мусор, отсутствует нормальная информационная табличка, утеплитель на кровле. Мы потребовали от подрядной организации устранения нарушений. В понедельник проверим выполнение требований, – сказал член регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Владимир Емельянов.

Ускорение не должно сказаться на качестве работ. Процесс останется на контроле фонда капремонта и экспертов Народного фронта.

Фото: Красноярское региональное отделение Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"