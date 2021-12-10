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На выездах из Красноярска экипажи ГИБДД контролируют, пристёгнуты ли водители и пассажиры

Главная Общество
Красноярск
11:45 10 Декабря 2021
общество, красноярск, рейды, гибдд
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На выездах из Красноярска сотрудники ГИБДД контролируют, пристегнуты ли взрослые. Если в салоне дети, то проверяют наличие детского удерживающего устройства, правильность крепления, регулировку ремней, соответствие росту и весу ребенка. Об этом сообщили в группе социальной сети "ВКонтакте" "Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю".

Штраф за не пристёгнутый ремень – 1 000 рублей, а за отсутствие или неправильное использование детского удерживающего устройства – 3 000 рублей.

Применение автомобильного ремня безопасности снижает тяжесть травм при ДТП. Для пассажиров переднего сиденья и водителя - на 50 %, для пассажиров заднего сиденья - на 25 %.

Отметим, в этом году было выявлено свыше 11 тысяч фактов игнорирования ремней безопасности и более 3 тысяч нарушений правил перевозки детей.

Фото: vk.com/gibdd24

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