В Красноярске задержали мужчину, воровавшего кошельки и сумки

В конце октября в Ленинском районе полицейские обратили внимание на мужчину, зашедшего в детскую поликлинику и через несколько минут вышедшего с женской сумкой. Как оказалось, сумку он украл у посетительницы медицинского учреждения. Подозреваемого задержали.

Было установлено, что неоднократно судимый 46-летний мужчина также похитил кошельки у покупателей двух магазинов. В портмоне находились деньги и банковские карты. Ущерб - 14,5 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» направлено в суд. Максимальное наказание по статье - до пяти лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков