Жители СНТ «Таскино» под Красноярском протестуют против сотовой вышки «Билайна»

Владельцы домой в СНТ «Таскино» протестуют против строительства сотовой вышки «Билайна». Как рассказал порталу NGS24 владелец одного из домов, жители считают строительство незаконным.

«О том, что у нас хотят построить вышку, никому никто не говорил. А когда я повёз детей на море осенью, мне звонят наши садоводы и говорят, что тут заливают бетон под вышку. А здесь до краевой трассы рукой подать, от моего дома менее 30 метров. Пошёл в администрацию района, а там «Билайн» всё уже каким-то образом согласовал».

Расстояние от дома Евгения до будущего объекта сотовой связи составляет менее 30 метров. Чтобы помешать строительству, он припарковал рядом два автомобиля "Газель".

В администрации жителям сообщили, что всё уже согласовано, и строительство начнётся в следующем году. В самом «Билайне» информацию подтвердили, отметив, что расстояние от дома до базовой станции рассчитывают исходя из уровня излучения, который не должен превышать установленные нормы. Перед запуском объект проходит проверку всех контролирующих органов.

Евгений говорит, что сейчас идёт уточнение границ товарищества. Сейчас основание для вышки стоит на территории муниципалитета.

Фото: © ngs24 / Евгений Прилатов