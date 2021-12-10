В Дивногорск доставили 50 контейнеров для раздельного сбора ТКО

В Дивногорск привезли 50 контейнеров для раздельного сбора мусор. Ранее 107 контейнеров привезли в Лесосибирск и Енисейск, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Контейнеры закупили благодаря федеральному проекту «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

В министерстве экологии Красноярского края отметили, что Дивногорск входит в тройку городов, где реализуется пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора вторсырья. Благодаря дивногорскому заводу полимерных изделий установлено 140 сеток для сбора пластика, бумаги.

Ещё одну партию контейнеров для раздельного сбора ТКО отправят в Назарово сегодня.

До конца года в Красноярском крае установят почти 1 000 таких контейнеров (в Красноярске, Сосновоборске, Назарово и Зеленогорске).

Из федерального бюджета для этого выделено порядка 22 млн рублей, из средств краевого бюджета - чуть более миллиона.