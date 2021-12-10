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В Дивногорск доставили 50 контейнеров для раздельного сбора ТКО

Главная Общество
Красноярск
11:03 10 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, мусор, экология
Фотография © admkrsk.ru
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В Дивногорск привезли 50 контейнеров для раздельного сбора мусор. Ранее 107 контейнеров привезли в Лесосибирск и Енисейск, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Контейнеры закупили благодаря федеральному проекту «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

В министерстве экологии Красноярского края отметили, что Дивногорск входит в тройку городов, где реализуется пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора вторсырья. Благодаря дивногорскому заводу полимерных изделий установлено 140 сеток для сбора пластика, бумаги.

Ещё одну партию контейнеров для раздельного сбора ТКО отправят в Назарово сегодня.

До конца года в Красноярском крае установят почти 1 000 таких контейнеров (в Красноярске, Сосновоборске, Назарово и Зеленогорске).

Из федерального бюджета для этого выделено порядка 22 млн рублей, из средств краевого бюджета - чуть более миллиона. 

Напомним,  жители Красноярского края могут поучаствовать в опросе о раздельном сборе ТКО. 

Опрос по вопросам раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов запустило на своём сайте Минприроды России. На данный момент в опросе поучаствовали более шести тысяч человек.

Предлагается ответить на вопросы о том, готовы ли участвовать в раздельном сборе ТКО, как можно повысить эффективность раздельного сбора отходов, какие могут быть способы информирования о системе раздельного сбора мусора, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Результаты будут использовать для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления ТКО.

Пройти опрос можно на сайте Минприроды России.

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