В Железногорске владелец «Мерседеса» заплатил 40 тысяч рублей штрафов, не желая терять авто

В Железногорске владелец «Мерседеса» быстро заплатил штрафы, когда судебные приставы пригрозили отнять автомобиль. Владелец премиального авто имел задолженность на 40 тысяч рублей.

На контроле у ГУФССП было 66 штрафов в отношении 52-летнего владельца: Мужчина часто нарушал скорость.

Приставы нашли его автомобиль и арестовали его. Владельцу выслали предупреждение: если долг не будет погашен в полном объёме, иномарка будет направлена судебными приставами на оценку, а затем передана на реализацию в счёт погашения задолженности.

Не желая терять авто, хозяин оплатил все штрафы и обратился в ГИБДД, где на него оставили 32 протокола по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Фото: © ГУФССП