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24-летний житель Назарово нанёс повреждения коту за то, что тот мяукал

Главная Общество
Красноярск
10:41 10 Декабря 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, кот, мвд
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Вечером 23 ноября в полицию обратилась женщина из г. Назарово, она рассказала, что в подъезде найден кот с телесными повреждениями.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Назарово. Мужчина сказал, что причинил вред животному из-за того, что тот мяукал, он признал вину и отметил, больше не допустит такого, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Максимальное наказание по статье - до трёх лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Расследование продолжается.

Фото: 24.мвд.рф 

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