24-летний житель Назарово нанёс повреждения коту за то, что тот мяукал

Вечером 23 ноября в полицию обратилась женщина из г. Назарово, она рассказала, что в подъезде найден кот с телесными повреждениями.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Назарово. Мужчина сказал, что причинил вред животному из-за того, что тот мяукал, он признал вину и отметил, больше не допустит такого, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Максимальное наказание по статье - до трёх лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Расследование продолжается.
Фото: 24.мвд.рф