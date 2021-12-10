Более 214 тыс. контейнеров ДФЭ отправлено со станций Красноярской железной дороги в январе–ноябре

В январе–ноябре 2021 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезли 214,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе–ноябре составило 179,4 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 993 тыс. тонн грузов, -5,1%), в том числе:

лесные грузы – 128,6 тыс. контейнеров ДФЭ (-8,2%);

цветные металлы – 15,5 тыс. (-26,6%);

остальные и сборные грузы – 12,9 тыс. (+2%);

химикаты и сода – 11 тыс. (+20,8%);

руда цветная и серное сырье – 4,8 тыс. (рост в 2 раза);

строительные грузы – 871 ДФЭ (+28,1%);

зерно – 332 ДФЭ (рост в 3,6 раза).

Фото: РЖД