В Сухобузимском районе задержали мужчину, севшего за руль в седьмой раз пьяным

8 декабря в ночное время в Сухобузимском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21099. За рулём находился пьяный мужчина (0,52 мг/л). У него не было при себе документов.

Как оказалось, 27-летний житель Большемуртинского района никогда не получал водительского удостоверения и шесть раз привлекался к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения по статье 264.1 УК РФ. Ранее он получал наказание - лишение свободы на 9 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. В июне срок наказания истёк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: 24.мвд.рф