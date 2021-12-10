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СФУ на Конгрессе молодых учёных представил восемь проектов

Главная Общество
Красноярск
09:50 10 Декабря 2021
общество, красноярск, сфу, конгресс, сочи, ученые
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С 6 по 10 декабря в Сочи проходят масштабные события, завершающих Год науки и технологий в России. В делегации из СФУ 10 молодых учёных, которые добились значимых результатов в области наук. Возглавляет делегацию проректор по научной работе Руслан Барышев.

Конгресс молодых учёных — это основная площадка для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в области науки и образования, реализации мер поддержки молодых учёных и развития ключевых направлений Стратегии научно–технологического развития России. Деловая программа предусматривает более 90 дискуссий, сессий, круглых столов, лекций, пленарных заседаний и объединила свыше 3 тысяч российских учёных.

СФУ на Конгрессе молодых учёных представил восемь проектов

Также проходит научно–образовательная выставка «Вузпромэкспо–2021», на которой ведущие российские университеты и крупнейшие промышленные компании страны представляют более 350 научно–технологических разработок.

— СФУ ежегодно участвует в выставке „Вузпромэкспо“. Университеты, как правило, стараются экспонировать здесь новейшие разработки. Участие — это возможность познакомиться с современными наработками десятков университетов, уловить тренды и одновременно презентовать университет. Рассчитываю, что по итогу университет обретёт новых партнёров, не исключая, что некоторые проекты получат дополнительный вектор развития, - отметил проректор по научной работе Руслан Барышев.

СФУ представил на выставке восемь проектов:

  • тест–систему, которая позволяет контролировать функциональное состояние организма человека при физических нагрузках с помощью биолюминесцентного анализа слюны спортсмена;
  • модель установки полунепрерывного литья слитков в виртуальной среде. То есть пользователь может перемещаться внутри комнаты, осуществлять действия, принимать решения, отрабатывать навыки пользования оборудованием;
  • интеллектуального «двойника» металлургического оборудования, который на основе методов физического моделирования, технологий виртуальной реальности, предиктивной аналитики и искусственного интеллекта позволяет моделировать технологические процессы с применением энергии взрыва (сварка, упрочнение, резка). В процессе эксплуатации исключена возможность отслаивания алюминиевой и стальной частей переходника;
  • систему передачи HD–видео для БПЛА. Отличительная особенность системы - высокая скорость передачи информации до 12 Мбит/с, высокая частотная эффективность и высокая помехоустойчивость за счёт применения специальной системы цифровой обработки сигнала (ЦОС), основанной на рекомендациях стандарта DVB–T2;
  • демонстрационный планшет с образцами изделий из биополимеров, получаемых путём микробиологического биосинтеза в лаборатории новых материалов СФУ. Применяются изделия в хирургии и в сельском хозяйстве;
  • цифровую информационно–образовательную платформу SNOWORD - большой комплексный проект, предусматривающий реализацию инновационных образовательных программ для довузовской подготовки абитуриентов, профессиональной ориентации абитуриентов и студентов, дополнительного профессионального образования студентов, являющихся представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
  • лабораторию глубокого обучения, которая ведёт разработку нескольких проектов с применением технологий искусственного интеллекта для различных сфер применения;
  • электронный мультимодальный корпус региолектов русского жестового языка в Восточной Сибири. Исследование вносит вклад в формирование доступной коммуникативной среды для людей с особыми потребностями по слуху, в решение проблемы их социальной интеграции.
СФУ на Конгрессе молодых учёных представил восемь проектов

Фото: СФУ

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