Президиум Генсовета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири

В состав Комиссии вошли 28 человек, среди них и представители Красноярского края. Решение принято на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря.

Членами комиссии стали:

Василий Анохин — директор Департамента регионального развития Правительства

Александр Бурков — губернатор Омской области

Юрий Воробьев — заместитель председателя Совета Федерации

Сергей Галкин — заместитель министра экономического развития

Александр Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты РФ

Леонид Горнин — первый заместитель министра финансов

Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент En+Group

Александр Дроздов — заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле

Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система»

Виктор Зубарев — член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы

Шолбан Кара-Оол — член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы

Александр Карелин — член Президиума Генсовета «Единой России», сенатор, Герой РФ

Николай Касимов — председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ

Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области

Артем Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства

Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка

Александр Новак — заместитель председателя Правительства

Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС

Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт

Владимир Потанин — генеральный директор — председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС»

Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети»

Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы

Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Александр Усс — губернатор Красноярского края

Руслан Цаликов — первый заместитель министра обороны

Представитель Красноярского края, вошедший в состав партийной комиссии, депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Зубарев рассказал о предстоящих планах и задачах:

«Создание комиссии – это признание особой роли, миссии наших регионов в развитии страны. Во многом именно здесь будут формироваться новые индустриальные комплексы и транспортные узлы современной России. И новые города, о создании которых говорит Сергей Кужугетович Шойгу. В ближайшее время нам предстоит не только сформировать программу экономического развития восточносибирских регионов, но и выработать новые меры привлечения инвесторов, продвижения индустриального и логистического потенциала, подготовить основу для формирования новых транспортных коридоров через территорию Сибири и Енисейской Арктики».

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка «Единой России» также возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева руководит комиссией по образованию и науке, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссией по здравоохранению. Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"