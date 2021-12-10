В Правительстве РФ состоялось совещание по подготовке празднования 400-летия Красноярска

Обсуждение юбилейных торжеств состоялось в Москве под руководством заместителя председателя Правительства России Александра Новака. В совещании приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, мэр Красноярска Сергей Ерёмин, представители Минкультуры России и бизнеса.

Проведение торжественных мероприятий в Красноярске намечено на 2028 год, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Во время совещания был представлен план развития города, обсуждалась и реализация потенциальных проектов к юбилею Красноярска.

— Регион отличается высоким экономическим развитием. За последнее столетие здесь построены мощнейшие предприятия, гидро- и теплоэлектростанции, металлургические и машиностроительные заводы, предприятия лесной и химической промышленности. Красноярский край - один из флагманов российской нефтяной промышленности. Развитие и повышение уровня жизни населения Красноярского края во многом зависит от активности властей, местного бизнеса, его социальной ответственности. Край гордится достижениями в искусстве и спорте, науке и производстве. Эти достижения должны найти отражение в планируемых юбилейных мероприятиях, – сказал вице-премьер Александр Новак.

— Мы рассматриваем подготовку к празднованию 400-летия Красноярска как дополнительный стимул для развития региона. Будут реализованы проекты по развитию городской среды и экономики. Это освоение бывших промплощадок, ликвидация ветхого и аварийного жилья, благоустройство территорий, модернизация транспортной системы и другое, - отметил губернатор края Александр Усс.

К празднованию юбилея города будут подготовлены краевые проекты, концепция празднования, программа по благоустройству и инфраструктурному развитию Красноярска. Празднование будет включать проведение торжеств, международных форумов и конференций, цикла кинопоказов, спортивных и туристических мероприятий. Завершился сбор предложений и идей красноярцев по развитию города. Предложения лягут в основу мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия. Конкретные идеи по преобразованию облика города станут основой для разработки проектов в рамках стратегического мастер-плана Красноярска до 2035 года.