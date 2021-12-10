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В выходные красноярцев ждёт резкое потепление

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Красноярск
08:55 10 Декабря 2021
общество, красноярск, погода, потепление, ветер
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По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Красноярске будет -10° С, сильный северо-западный ветер 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. 

В субботу — до -6° С, пойдёт снег. Ночью будет ещё теплее — -3° С. 

В воскресенье также до -6° С, небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -15° С. 

Все выходные будет дуть сильный ветер. 

Водителям важно выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. При выезде на полосу встречного движения, нужно убедиться в безопасности. Перед поездкой стоит проверять техническое состояние автомобиля. 

При возникновения нештатных ситуаций на загородных трассах звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112. 

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 

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