9 декабря
Красноярск
погода -11 °C
73.6
 
€ 83.34
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Берёзовском районе работает мобильная стоматология

Главная Общество
Красноярск
19:25 9 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, здравоохранение, помощь, врачи
версия для печати Ico_print

Стоматологи работали в с. Маганск Берёзовского района, а сейчас - в Вознесенке.

В мобильном передвижном стоматологическом комплексе работают хирург-стоматолог, терапевт-стоматолог и медицинская сестра. Специалисты проводят диагностику, лечение и зубопротезирование.

В Маганске стоматологическую помощь получили 380 жителей. В декабре мобильный комплекс переехал в с. Вознесенка, каждый день медики принимают до 20 человек.

В январе-феврале мобильный комплекс прибудет в поселки Зыково и Киндяково, а также в Емельяновский и Нижнеингашский районы, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Напомним, установку приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 11 миллионов рублей. Передвижной пункт ждёт как взрослых пациентов, так и детей.

«Такие мобильные комплексы особенно нужны сейчас, в пандемию, когда наши медики работают на пределе своих сил», считает губернатор Александр Усс.

Фото: kraszdrav.ru 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов

Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов

9 Декабря 2021 г.
«За» проголосовало 32 депутата, «Против» – девять
Новости Красноярска: В Красноярске начали строительство дороги в створе улицы Волочаевской

В Красноярске начали строительство дороги в створе улицы Волочаевской

9 Декабря 2021 г.
Укладывать асфальтобетонное покрытие будут весной
Новости Красноярска: В 2022 году в Красноярском крае до 22 тысяч вырастет МРОТ

В 2022 году в Красноярском крае до 22 тысяч вырастет МРОТ

9 Декабря 2021 г.
Депутаты Заксобрания края поддержали минимального размера оплаты труда
Новости Красноярска: 16 услуг строительной сферы переведены в электронный вид

16 услуг строительной сферы переведены в электронный вид

9 Декабря 2021 г.
Количество услуг, переведённых в электронный вид, превышает плановое в 2,5 раза
Новости Красноярска: В 2021 году произошло 10 ДТП с участием красноярского общественного транспорта

В 2021 году произошло 10 ДТП с участием красноярского общественного транспорта

9 Декабря 2021 г.
В этом году произошло 10 аварий, в прошлом была всего одна
Новости Красноярска: В Красноярске 10 декабря ожидается ветер до 20 м/с и метель

В Красноярске 10 декабря ожидается ветер до 20 м/с и метель

9 Декабря 2021 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости компаний
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Коронавирус потерялся на просторах Индии

Коронавирус потерялся на просторах Индии

6 Декабря 2021 г.
Число новых случаев заболевания в стране резко упало
Новости Красноярска: В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

6 Декабря 2021 г.
Вагоновожатые практикуются управлять трамваями, привыкают к пульту управления
Новости Красноярска: В Красноярске женщина уговорила мужчину слезть с балкона

В Красноярске женщина уговорила мужчину слезть с балкона

4 Декабря 2021 г.
Мужчина был аккуратно одет, не пьяный
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru