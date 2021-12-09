В Берёзовском районе работает мобильная стоматология

Стоматологи работали в с. Маганск Берёзовского района, а сейчас - в Вознесенке.

В мобильном передвижном стоматологическом комплексе работают хирург-стоматолог, терапевт-стоматолог и медицинская сестра. Специалисты проводят диагностику, лечение и зубопротезирование.

В Маганске стоматологическую помощь получили 380 жителей. В декабре мобильный комплекс переехал в с. Вознесенка, каждый день медики принимают до 20 человек.

В январе-феврале мобильный комплекс прибудет в поселки Зыково и Киндяково, а также в Емельяновский и Нижнеингашский районы, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Напомним, установку приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 11 миллионов рублей. Передвижной пункт ждёт как взрослых пациентов, так и детей.

«Такие мобильные комплексы особенно нужны сейчас, в пандемию, когда наши медики работают на пределе своих сил», считает губернатор Александр Усс.

Фото: kraszdrav.ru