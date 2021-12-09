В Красноярске начали строительство дороги в створе улицы Волочаевской

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Красноярске введена в эксплуатацию магистраль на ул. Мате Залки. На дороге сделали ливневую канализацию, смонтировали освещение, оборудовали остановки, пешеходные переходы и тротуары, нанесли разметку.

Это - первый этап развития транспортной инфраструктуры в микрорайоне Северный. В следующем году начнут проектирование объекта «Автодорога по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская», автодорога, которую планируют построить в 2023 году, будет соединяться с ул. Гайдашовка.

Также в этом году по нацпроекту стартовало строительство дороги в створе улицы Волочаевской от улицы Дубровинского до улицы Копылова (II этап), которая позволит жителям Академгородка и Студгородка ездить в центр, минуя при этом перекрёсток на Киренского. На данный момент проводится вынос сетей водоснабжения и канализации, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Кроме этого, подрядная организация демонтировала старое дорожное покрытие и начала отсыпку для нового. Укладывать асфальтобетонное покрытие будут весной.

Объекты работы на которых начались в этом году и перейдут на следующий: