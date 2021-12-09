Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов

Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали федеральный закон о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает ТАСС. «За» проголосовало 32 депутата, «Против» – девять.

По словам председателя комитета по охране здоровья заксобрания края Алены Мироновой, перед голосованием депутаты ознакомились с мнением Роспотребнадзора, регионального Минздрава, врачей и получили около 1,5 тысяч обращений от граждан.

«В проекте мы отмечаем, что поддерживая федеральный закон, но при этом предлагаем доработки, основываясь на мнении медицинского сообщества и предложениях субъектов федерации»

Так, депутаты предложили давать QR-код людям с пороговым значением антител, возможность отказаться от QR-кода, заменив его на сертификат государственного образца, определить меры поддержки малому и среднему бизнесу.

Напомним, что 12 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму проект об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Согласно ему, до 1 февраля граждане без сертификата о вакцинации могут предъявить при посещении таких мест отрицательный ПЦР-тест. В дальнейшем такая возможность останется только у россиян с медотводом.

Закон будет рассмотрен 16 декабря во время пленарного заседания Госдумы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид