16 услуг строительной сферы переведены в электронный вид

В этом году 16 услуг строительной сферы для физических и юридических лиц, в том числе самые популярные, переведены в электронный вид. С полным перечнем услуг можно ознакомиться по ссылке.

Онлайн-услуги предоставляются через ГИСОГД (государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности), что упрощает процедуру получения необходимых документов и сокращает время для их получения. Для получения услуги нужно заполнить заявление и в личном кабинете на портале госуслуг прикрепить необходимые документы.

— Тестовые испытания прошли на всей территории Красноярского края. Количество услуг, переведённых в электронный вид, превышает плановое в 2,5 раза. В следующем году в электронный формат переведут ещё более 10 услуг, – сообщила заместитель министра строительства Елена Звонарёва.

Напомним, в Красноярском крае 82 госуслуги перевели в электронный вид. Всего же до конца года на электронную платформу перейдут 95 услуг.

— Это даёт людям возможность оформить различные документы без личного посещения учреждений. Будем развивать проактивные или беззаявительные услуги, которые предоставляются организациями автоматически, даже без заявления граждан. Во время пандемии спрос на электронные услуги вырос, и такой формат является перспективным направлением, — отметил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

В прошлом году в минимальные сроки оцифровали услугу по получению выплат на детей от 3 до 7 лет. Для получения выплаты родители могли дистанционно заполнить заявление на портале госуслуг, указав номер счёта для перевода суммы.

Упрощена и процедура получения единовременных выплат на детей от Пенсионного фонда РФ. Выдавалась она автоматически, проактивно, то есть человеку не требовалось заново оформлять заявление, нужно было лишь проверить данные в ранее заполненном заявлении на портале госуслуг. Если необходимо - внести изменения и отправить заявку.

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