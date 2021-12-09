В 2022 году в Красноярском крае до 22 тысяч вырастет МРОТ

Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали повышение минимального размера оплаты труда на 8,6%. Это значит, что в зависимости от районных надбавок, МРОТ вырастет с 20468 до 22224 рублей на юге и с 33260 до 36114 в северных регионах.

Закон «О внесении изменений в закон края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» выдвинул на обсуждение министр финансов края Владимир Бахарь. Он пояснил, что повышение МРОТ на 6,4 процента, которое первоначально предполагалось и закладывалось в бюджет, ко второму чтению будет скорректировано до 8,6 процента.

В первую очередь изменения коснутся работников бюджетной сферы, чья зарплата не превышает МРОТ. Следом изменения почувствуют пенсионеры и те, кто получает пособия по временной нетрудоспособности.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина