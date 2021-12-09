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Ещё 729 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
17:45 9 Декабря 2021
в красноярском крае, красноярск, общество, заболевание
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За сутки от коронавируса умерли 35 человек. Всего же с начала пандемии — 7 801. 

Подтверждённых диагнозов на 9 декабря — 729. С начала пандемии — 159 314. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %. 

Всего вылечили 142 825 человек (+ 745 за сутки). 

Под медицинским наблюдением находятся 53 725 жителей Красноярского края (+ 4 138 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 411 человек. 

4 413 084 теста проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 16 347 за последние сутки). 

Напомним, по словам главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева, в Красноярском крае заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди жителей старше 60 лет остаётся высокой. 

Две последние недели показали, что заболеваемость среди жителей старше 60 лет в два раза выше, чем среди тех, кому меньше 30. Также у тех, кому больше 60 чаще регистрируются тяжелые формы заболевания и летальные исходы. 

— В 2020 году в регионе из общего числа умерших от COVID-19 большинство — это люди старше 65 лет. Так же и в нынешнем году (более 80 %), — сказал Дмитрий Горяев. 

Процент привитых старше 60 лет - 48,5 %.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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