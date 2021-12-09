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МВД опубликовало видео с кражей 22 млн. рублей из офиса «Альфа-банка» в Ачинске

Главная Общество
Красноярск
16:57 9 Декабря 2021
мвд, ачинск
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МВД опубликовало видео с кражей из офиса «Альфа-банка» в Ачинске. Напомним, что кассир похитила из кассы 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро и скрылась. Ущерб от её действий составил 22 млн. рублей.

На кадрах видно, как женщина заходит в кабинет, вытаскивает из-под стола коробку и складывает в неё деньги из сейфа. После смены она, предположительно, унесла коробку домой.

Пресс-служба краевого МВД выпустила ориентировку:

На вид: 28-30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы прямые темно-русые (окрашены с оттенком светлого), средней длины, глаза разного цвета (левый – зеленый, правый – коричневый).

Имеющуюся информацию просим сообщать в полицию по телефонам 8(39151)97-102 или 102.

МВД опубликовало видео с кражей 22 млн. рублей из офиса «Альфа-банка» в Ачинске
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