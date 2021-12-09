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Студенты СФУ представят Сибирский федеральный округ на финале чемпионата «CASE–IN»

Главная Общество
Красноярск
16:56 9 Декабря 2021
чемпионат, вуз, финал, экология, сфу
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Студенты Сибирского федерального университета вышли в финал Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE–IN». Чемпионат с 2019 года входит в Президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В 2021 году Студенческая лига и Осенний кубок «CASE–IN» включены в план Года науки и технологий.

За путёвку в финал чемпионата «CASE-IN» соревновались 17 команд 10 университетов СФО: это студенты из Иркутска, Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Прокопьевска, Саяногорска и Томска.

Конкурсанты занимались актуальной темой декарбонизации производства и борьбы с глобальным изменением климата: каждая команда разработала комплекс мероприятий по снижению выбросов загрязняющих атмосферу веществ в условиях вечной мерзлоты. Партнёр Осеннего кубка «CASE–IN» АК «АЛРОСА» ПАО поставила перед студентами задачу найти решение с учётом локализации предприятий компании и российского законодательства.

Красноярский край в полуфинале СФО представляли две команды Сибирского федерального университета и Норильского государственного индустриального института. По решению жюри в Москву отправится четвёрка дебютантов чемпионата — команда СФУ «KADA».

Анжелика Старовойтова, Кристина Семенова, Даниил Тараев и Ангелина Чан считают, что выбросы парниковых газов являются одним из главных факторов увеличения температуры земли, что приводит к стихийным бедствиям, а также к сокращению популяции растений и животных.

«Нашим заданием было выбрать предприятие для разработки проекта по сокращению, улавливанию, утилизации парниковых газов, — рассказывает капитан финалистов Анжелика Старовойтова, — Наша команда выбрала глиноземную промышленность, так как она является поставщиком большого объёма выбросов газов и поскольку мы сами обучаемся на металлургическом направлении. Мы предложили технологии по внедрению электролиза с целью получения водорода, который будет использоваться в дальнейшем в производстве для замещения мазута и угля».

Финалисты из Красноярска уже сформировали ожидания от своего будущего работодателя: «Нам интересны задачи об улучшении экологии, а у компании должен быть интерес развиваться и развивать своих сотрудников», — комментирует Анжелика Старовойтова.

Финал Осеннего кубка чемпионата пройдет 16 декабря 2021 года и станет масштабным состязанием сразу в нескольких лигах «CASE-IN»: к студентам присоединятся победители отборочных этапов Школьной лиги и Лиги молодых специалистов, а также финалисты Молодёжного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие».

Победители Осеннего кубка Студенческой лиги пройдут стажировки и практики в ведущих отраслевых компаниях с возможностью последующего трудоустройства, а также получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов–партнёров.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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