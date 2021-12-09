На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра

В декабре 2021 года Сибирская генерирующая компания ввела в работу электрофильтры №6 и 7 на Красноярской ТЭЦ-1. Это часть рассчитанной до 2024 года программы модернизации тепловой электростанции.

В 2020–2021 годах специалисты собрали на ТЭЦ-1 в Красноярске первые пять электрофильтров, четыре из которых уже в работе (№6, 7, 8 и 10), а один (№9) — введут в строй до конца 2021 года. Параллельно СГК подготовила монтаж еще четырех фильтров (№11, 12, 13 и 14). Подробнее читайте в статье на сайте Сибирской генерирующей компании.