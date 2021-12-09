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В СГК рассказали об итогах 2021 года

Главная Общество
Красноярск
17:00 9 Декабря 2021
красноярск, сгк
Фотография © Кирилл Сатаров
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8 декабря СГК во время выездной пресс-конференции рассказали об итогах своей работы в 2021 году. 

Так, в рамках модернизации тепловой электростанции, на Красноярской ТЭЦ-1 в декабре ввели в работу два новых электрофильтра, ещё один будет готов до конца месяца. Таким образом к концу года на станции будет 5 новых электрофильтров. По планам, до 2024 года строители должны установить 14 таких агрегатов – по одному на каждый котёл станции. Их работа сократит общий объем выбросов на 25 %, а частиц золы — на 80 %.

После того, как журналистам показали установку одного такого фильтра, директор Красноярского филиала Красноярской ТЭЦ-1 Александр Шлегель рассказал об инвестициях СГК в Красноярском крае и о том, что было сделано в уходящем году.

В 2021 году было отремонтировано 60 км теплосетей. Благодаря этому износ теплосетей снизился до 71%. 

Предприятия «СГК» в уходящем году произвели порядка 9 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Этим они обеспечили около 18% потребления электричества края. Александр Шлегель напомнил, что роль тепловых электростанции в производстве ресурса вырастает в периоды, когда на реках падает водность и падает нагрузка у гидроэнергетики. Тепловая энергетика в таких ситуациях помогает сгладить колебания графика производства электричества

«Также в этом году мы увеличили количество индивидуальных договоров на услуги теплоснабжения между СГК и потребителями в Красноярском крае. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось почти в два раза. Это позволило снизить количество задолженностей, которые копились в течении многих лет и повысить качество услуг», – рассказалдиректор Красноярского филиала Красноярской ТЭЦ-1 Александр Шлегель.

До конца года к теплосетям СГК подключат 190 объектов, в том числе и 7 детских садов на Взлётке, Ветлужанке, в посёлке Берёзовка, микр. Солнечный и Тихие Зори.

В 2022 году в теплосети города вложат порядка 3,9млрд. рублей. Эти деньги пойдут на ремонт 53 км теплосетей. 

«В целом инвестиционная программа по городу Красноярску - 57 млрд рублей и по городу Канску - 1,6 млрд рублей. Это инвестиционные программы, они сформированы, и срок их реализации - 2029 год. Большая часть средств пойдёт на строительство нового энергоблока Красноярской ТЭЦ-3», – сообщил Шлегель.

Его строительство планируется начать в 2022 году.

 
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