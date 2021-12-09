В 2021 году произошло 10 ДТП с участием красноярского общественного транспорта

Красноярские автобусы и троллейбусы стали чаще попадать в ДТП, сообщает пресс-служба МВД.

В этом году произошло 10 аварий с участием общественного транспорта. Для сравнения, в прошлом году была всего одна. В большинстве случаев главными причинами было нарушение ПДД водителями и недостаточный контроль со стороны предприятий.

«К факторам роста количества дорожных происшествий представители ведомств назвали неэффективную работу по повышению профессионализма водителей и «текучесть» кадров», – говорится в сообщении.

В ГИБДД предложили обратить внимание на манеру езды водителей и порекомендовали не экономить на техобслуживании транспорта, а также усилить контроль над указанными проблемами.

Фото: © ГИБДД