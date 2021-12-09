В шарыповской больнице оборудование за 1,7 млн рублей простаивало на складе несколько месяцев

Прокуратура Красноярского края проверила одну из больниц в Шарыповском районе.

Выяснилось, что в 2021 году в учреждение поставили оборудование на сумму 1,7 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение», но вместо использования руководство отправило компьютеры и оргтехнику на склад.

Из-за этого качество оказываемой медицинской помощи упало, а цели национального проекта не были выполнены.

Прокуратура внесла представление руководителю организацию. По результатам его рассмотрения оборудование введено в эксплуатацию.