10 декабря несколько районов Красноярска останутся без холодной воды и электричества

В Красноярске сразу несколько улиц останутся в пятницу без воды и электричества. Так, в Кировском районе отключат воду с 10:00 до 22:00. В это время рабочие подключат новый водопровод, пишут gornovosti.ru

Жители Октябрьского района останутся без воды с 10:00 до 14:00: красноярский водоканал будет устранять причину подтопления подвала жилого дома. На улице Тотмина до 18:00 воду отключат из-за прокладки новых труб.

Посидеть без воды придётся жильцам домов на ул. ул. Западная, 3-15, пр. Красноярский рабочий, 65а-79б и 96-102а, ул. Вавилова, 76а, 80, 86а, 86б и ул. Шелковая, 10а.

Питьевую воду будут подвозить согласно графику:





Дополнительную информацию можно получить по телефону 211-39-63.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина