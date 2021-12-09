9 декабря
Красноярск
погода -11 °C
73.85
 
€ 83.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

10 декабря несколько районов Красноярска останутся без холодной воды и электричества

Главная Общество
Красноярск
15:55 9 Декабря 2021
вода, красноярск
версия для печати Ico_print

В Красноярске сразу несколько улиц останутся в пятницу без воды и электричества. Так, в Кировском районе отключат воду с 10:00 до 22:00. В это время рабочие подключат новый водопровод, пишут gornovosti.ru

Жители Октябрьского района останутся без воды с 10:00 до 14:00: красноярский водоканал будет устранять причину подтопления подвала жилого дома. На улице Тотмина до 18:00 воду отключат из-за прокладки новых труб.

Посидеть без воды придётся жильцам домов на ул. ул. Западная, 3-15, пр. Красноярский рабочий, 65а-79б и 96-102а, ул. Вавилова, 76а, 80, 86а, 86б и ул. Шелковая, 10а.

Питьевую воду будут подвозить согласно графику:

10 декабря несколько районов Красноярска останутся без холодной воды и электричества



Дополнительную информацию можно получить по телефону 211-39-63.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В шарыповской больнице оборудование за 1,7 млн рублей простаивало на складе несколько месяцев

В шарыповской больнице оборудование за 1,7 млн рублей простаивало на складе несколько месяцев

9 Декабря 2021 г.
Прокуратура внесла представление руководителю организацию
Новости Красноярска: Первая ледовая переправа открылась в Красноярском крае

Первая ледовая переправа открылась в Красноярском крае

9 Декабря 2021 г.
В планах открыть ещё 129 переправ
Новости Красноярска: СберБанк принял решение о снятии обременения с квартир ГК «Зодчий»

СберБанк принял решение о снятии обременения с квартир ГК «Зодчий»

9 Декабря 2021 г.
Обременение снято с 42 квартир
Новости Красноярска: В Красноярске у пенсионерки мошенники обманным путём похитили 524 тысячи рублей

В Красноярске у пенсионерки мошенники обманным путём похитили 524 тысячи рублей

9 Декабря 2021 г.
Мошенники долго скрывались от полиции
Новости Красноярска: Режиссёр-документалист из Красноярска стал лауреатом «Знание»

Режиссёр-документалист из Красноярска стал лауреатом «Знание»

9 Декабря 2021 г.
Николая Бема отметили в номинации «Просветитель»
Новости Красноярска: На юге Красноярского края произошла серия землетрясений

На юге Красноярского края произошла серия землетрясений

9 Декабря 2021 г.
Магнитуда составил больше 3-х баллов
Новости компаний
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске матери вернули ребёнка через шесть лет

В Красноярске матери вернули ребёнка через шесть лет

4 Декабря 2021 г.
В 2015 году четырёхлетняя девочка с отцом выехала в Афганистан
Новости Красноярска: Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

Житель Красноярска отогрел и накормил потерявшегося 12-летнего мальчика

4 Декабря 2021 г.
Мальчик просил у прохожих телефон, чтобы позвонить маме, но все отказывали
Новости Красноярска: В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

В Красноярске новые трамваи модели «Львёнок» колесят по ночам

6 Декабря 2021 г.
Вагоновожатые практикуются управлять трамваями, привыкают к пульту управления
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru