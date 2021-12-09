СберБанк принял решение о снятии обременения с квартир ГК «Зодчий»

Принимая во внимание ситуацию, в которой оказались дольщики квартир в ЖД «Добрые соседи», СберБанк принял решение о снятии обременения с 42 квартир, стоимость которых участниками долевого строительства оплачена денежными средствами в полном объеме. В отношении оставшихся 14 квартир у Банка недостаточно информации об оплате дольщиками своих квартир. В случае предоставления документов о полной оплате Банк также рассмотрит вопрос о снятии с них обременения.

По итогам проверки проведенной Прокуратурой Красноярского края был установлен факт продажи застройщиком 56 из 87 залоговых квартир физическим лицам. Деньги от продажи квартир на погашение кредита застройщик не перечислял в банк, в связи с чем залог не был снят. В связи с указанными обстоятельствами СберБанк обратился в правоохранительные органы для применения в отношении ГК Зодчий мер уголовной ответственности.