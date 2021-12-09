Первая ледовая переправа открылась в Красноярском крае

В Красноярском крае открылась первая ледовая переправа. Она находится в посёлке Диксон. Как пояснили в краевом МЧС, что в этом году переправы появились поздно из-за долгой осени и тёплой погоды.

В планах открыть ещё 129 переправ. Водителей просят дождаться их появления и не выезжать на лёд в других местах.

Напоминаем правила движения по льду: