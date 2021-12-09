Первая ледовая переправа открылась в Красноярском крае

В Красноярском крае открылась первая ледовая переправа. Она находится в посёлке Диксон. Как пояснили в краевом МЧС, что в этом году переправы появились поздно из-за долгой осени и тёплой погоды.
В планах открыть ещё 129 переправ. Водителей просят дождаться их появления и не выезжать на лёд в других местах.
Напоминаем правила движения по льду:
- соблюдать требования информационных знаков;
- не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда;
- выезжать на лёд медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;
- перед выездом на лёд отстегните ремни безопасности, снимите с блокировки двери автомобиля;
- не переезжайте переправу при плохой видимости - во время тумана или пурги.