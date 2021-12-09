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Торговый эквайринг

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Красноярск
14:48 9 Декабря 2021
бизнес, деньги, финансы, оборудование
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Пандемия коронавируса подстегнула многие глобальные процессы развития человечества. Среди наиболее значимых из них – уход финансового рынка и его составляющих в онлайн. Практически каждый россиянин в 2021 году предпочитает расплачиваться картой или специальным мобильным приложением, а то и вовсе совершает покупки с сайта, поскольку это удобнее и безопаснее. Предприниматели всех уровней должны подстраиваться под общественный тренд. Помочь в этом может подключение торгового экварийнга.

Определение торгового эквайринга

Торговый эквайринг – это возможность предприятия, работающего с физическими лицами, принимать платежи по безналичному расчёту. Для этого в кассовом помещении фирмы должен быть установлен платёжный терминал, выпущенный одним из аккредитованных для этого вида деятельности банков. Банк, что выпустил устройство, берёт на себя полную ответственность за его обслуживание: проводит техническую ревизию, обеспечивает закрытое Интернет-соединение и так далее. Получатель услуги же переводит ему за это определённую сумму, прописанную в договоре.

Всего же в цепочке торгового эквайринга принимают участие три условных финансовых учреждения: банк, выпустивший терминал, банк, выпустивший карту покупателя, а также платёжная система (МИР, Visa, MasterCard), обеспечивающая коммуникацию между ними.

Преимущества подключения торгового эквайринга

Достоинств много. Очереди в кассовых зонах станут меньше, так как платёж по безналу проходит в разы быстрее, чем при использовании ассигнаций. Предприятия получают возможность пользоваться услугами разных скидочных сервисов, включая кэшбек, что увеличивает поток клиентов. Кроме того, торговый эквайринг для малого бизнеса отвечает современным требованиям эпидемиологической безопасности.

Предложение банка «Тинькофф»

«Тинькофф» предоставляет полный перечень услуг, связанных с сопровождением деятельности предприятия, и торговый эквайринг – не исключение. Банк предлагает два вида платёжных терминалов – aQsi5 и Q80S. Первый подойдёт крупным сетям, так как работает от кабеля, имеет встроенные кассовые функции и стоит дороже. Второй же, беспроводной, станет отличным решением для небольшой торговой точки.

Плата за пользование услугой для предпринимателя складывается из двух частей. Во-первых, за обслуживание устройства «Тинькофф» взимает фиксированную плату, размер которой определяется в зависимости от среднемесячного оборота фирмы в год. Во-вторых, с каждой проведённой транзакции банк взимает комиссию в минимальном размере 1,6%.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1
лицензия ЦБ РФ № 2673

Фото: АО "Тинькофф Банк"

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