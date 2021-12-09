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Режиссёр-документалист из Красноярска стал лауреатом «Знание»

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Красноярск
14:40 9 Декабря 2021
красноярск, награда, режиссер, документальное кино
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Красноярский режиссёр и сценарист Николай Бем попал в число номинантов на премию «Знание». В 2021 году премия проводилась впервые. В шорт-листы вошли 103 номинантов.

Премию учредили с целью отметить заслуги российских просветителей и значимые проекты. Николай Бем вместе с Ульяной Белецкой основали образовательный проект Siberia.DOC, направленный на продвижение и развитие документального кино в Сибири. В рамках интенсивов начинающие документалисты могут довести свои проекты от стадии задумки до реализации.

Николаем снято 8 документальных фильмов, 5 из которых – в совместном производстве с европейскими компаниями. 3 фильма были показаны в эфире французских телеканалов.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

 

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