Режиссёр-документалист из Красноярска стал лауреатом «Знание»

Красноярский режиссёр и сценарист Николай Бем попал в число номинантов на премию «Знание». В 2021 году премия проводилась впервые. В шорт-листы вошли 103 номинантов.

Премию учредили с целью отметить заслуги российских просветителей и значимые проекты. Николай Бем вместе с Ульяной Белецкой основали образовательный проект Siberia.DOC, направленный на продвижение и развитие документального кино в Сибири. В рамках интенсивов начинающие документалисты могут довести свои проекты от стадии задумки до реализации.

Николаем снято 8 документальных фильмов, 5 из которых – в совместном производстве с европейскими компаниями. 3 фильма были показаны в эфире французских телеканалов.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»