На юге Красноярского края произошла серия землетрясений

В Красноярском крае произошло серия землетрясений. Подземные толчки зарегистрировали на границе с Тувой. Магнитуда составил больше 3-х баллов, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр одного из землетрясений находился в 90 километрах северо-западнее Кызыла. В эпицентре интенсивность сотрясений составила 4,9 балла по шкале MSK-64», – отмечается в сообщении ведомства.

На этой же территории ночью произошло ещё три толчка магнитудой 3,7, 3,1 и 2,9 баллов. В этом районе не так давно фиксировалась сейсмоактивность.