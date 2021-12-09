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В Красноярске пройдет традиционный Зимний суриковский фестиваль искусств

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Красноярск
13:33 9 Декабря 2021
открытие, выставки, фестивали, искусство
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С 24 декабря по 24 января в нашем городе состоится ежегодный Зимний суриковский фестиваль искусств. В шестнадцатый раз в новогодние каникулы красноярцев ждут выставки, концерты, перфомансы, кинопоказы и необычные экскурсионные маршруты, рассказывающие о жизни и творчестве великого русского художника Василия Ивановича Сурикова.​

Традиционно торжественное открытие фестиваля пройдет 24 декабря на сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии. В этом году для зрителей готовят особую премьеру – литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный». Актеры проекта «Театр на крыше» исполнят отрывки из книги внучки В.И. Сурикова – известной писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Художественное слово прозвучит под аккомпанемент Красноярского камерного оркестра и в вокальном сопровождении солистов Красноярского камерного хора.

В Красноярске пройдет традиционный Зимний суриковский фестиваль искусств

Гостей фестиваля ждут и другие новинки – фолк-дефиле кокошников от красноярского дизайнера Ольги Лаптенок в исполнении ансамбля «Енисейские зори», юбилейная выставка современного красноярского художника Александра Сурикова, неопубликованные рукописи суриковеда Владимира Кременова, антикварные редкости в Музее-усадьбе художника и многое другое.

В Красноярске пройдет традиционный Зимний суриковский фестиваль искусств

В этом году возвращается любимый многими жителями и гостями Красноярска проект «Музыкальное путешествие». Красноярский камерный оркестр, Красноярский духовой оркестр и Красноярский камерный хор после перерыва вновь дадут концерты на железнодорожных вокзалах и станциях, исполнив известные классические и эстрадные произведения. Также на улицах Красноярска снова появится брендированный троллейбус №7, где можно будет найти QR-коды со специальным аудиогидом.

В Красноярске пройдет традиционный Зимний суриковский фестиваль искусств

В программу фестиваля вошел Молодежный конкурс ледовых скульптур, организуемый в рамках проекта «Зима на Стрелке». Творческое состязание пройдет с 13 по 19 января на площади Мира. Напомним, что молодежный конкурс состоится вместо традиционного «Волшебного льда Сибири», отмененного в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Завершающим аккордом события станет концерт Красноярского камерного оркестра под руководством дирижёра из Флоренции Игоря Полесицкого, посвященный итальянским впечатлениям великого русского художника.

Билеты на концерты фестиваля уже в продаже. Их можно приобрести в кассах Красноярской краевой филармонии, а также на сайте krasfil.ru. 

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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