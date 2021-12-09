В Красноярске у пенсионерки мошенники обманным путём похитили 524 тысячи рублей

В октябре 2018 года обвиняемый с соучастником убедили 77-летнюю женщину передать им 524 тысячи рублей. Мошенники обещали в скором времени вернуть средства. Они предоставили в качестве доказательства реальности своих намерений свёрток с билетами «банка приколов» под видом реального 1 млн рублей.

Мошенники долго скрывались от полиции. После задержания одного из злоумышленников был оперативно решён вопрос привлечения его к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Уголовное дело направлено в суд.

Соучастника продолжают искать.