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Глава Ачинска и депутаты привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства

Главная Общество
Красноярск
13:42 9 Декабря 2021
депутаты, глава, ачинск, происшествия, общество, прокуратура
Фотография © Александр Жуковец
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В справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера глава Ачинска и депутаты городского Совета депутатов представили неполные и недостоверные сведения, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Должностные лица не указали сведения о наличии в собственности транспортных средств, а также вкладов в банке. Кроме этого, выявлены факты занижения доходов и другие нарушения.

К главе и 11 депутатам применены меры ответственности в виде предупреждения. 

Напомним, в Балахтинском районе прокуратура привлекла 27 должностных лиц за сокрытие доходов.

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