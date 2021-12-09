Глава Ачинска и депутаты привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства

В справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера глава Ачинска и депутаты городского Совета депутатов представили неполные и недостоверные сведения, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Должностные лица не указали сведения о наличии в собственности транспортных средств, а также вкладов в банке. Кроме этого, выявлены факты занижения доходов и другие нарушения.

К главе и 11 депутатам применены меры ответственности в виде предупреждения.