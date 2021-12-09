В Кировском районе Красноярска прошёл рейд по пожарной безопасности

В частном секторе Кировского района Красноярска прошёл рейд по пожарной безопасности. Жителям разъяснили, как устанавливать ёлки, использовать электрогирлянды и обслуживать электропечи так, чтобы не пришлось под бой курантов тушить горящий дом.

Так, специалисты побывали с проверкой в посёлке Суворовском, где вручили жителям памятки с инструкциями на случай возгораний и рекомендовали установить автономные пожарные извещатели.

В этом году в Кировском районе произведено 165 таких рейдов. Зимой это особенно важно, ведь именно сейчас, спасаясь от холодов, жители начнут топить печи и использовать обогреватели.