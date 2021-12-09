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Красноярская школа № 16 вошла в топ-100 образовательных организаций движения WorldSkills Russia

Главная Общество
Красноярск
13:30 9 Декабря 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, чемпионат, школы
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WorldSkills Russia составило рейтинг 100 образовательных организаций, наиболее активно реализовывающих мероприятия и проекты юниорского движения по итогам 2020-2021 учебного года. Красноярская средняя школа №16 стала единственной в регионе, которая удостоилась места в топе, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— В этом году федерация впервые сделала рейтинг ста лучших образовательных учреждений – участников юниорского движения, и наши достижения не остались без внимания. В топ-100 вошла наша красноярская школа, – отметила Светлана Маковская, министр образования Красноярского края.

В IX региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) участвуют свыше 400 учеников из 150 школ Красноярского края и будут соревноваться по 35 компетенциям - «Агрономия», «Ветеринария», «Веб-технологии», «Графический дизайн», «Предпринимательство», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Столярное дело», «Парикмахерское искусство», «Технологии моды» и т.д.

Напомним, по поручению губернатора правительство края внесло в Законодательное Собрание проект закона, предусматривающий увеличение денежного поощрения победителям и призёрам национальных и международных чемпионатов WorldSkills, а также их наставникам. Со следующего года премии будут от 110 до 500 тысяч рублей, в зависимости от занятого места и уровня чемпионата,

Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края

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