В Свердловском районе Красноярска выбирают самые красивые новогодние витрины, дворы и офисы

В Свердловском районе выберут самый красивый двор, офис или витрину.

«Зима в Сибири долгая и хочется, чтобы в это время улицы и дворы района были красивыми и уютными, особенно в преддверии новогодних праздников», – отметила отмечает и.о. руководителя администрации Свердловского района Лилия Назмутдинов.

В номинации «Лучший зимний двор» выберут самую праздничную и удобную для зимнего отдыха дворовую территорию.

В номинации «Лучшая витрина» оценят самые оригинальные и красивые витрины магазинов, салонов, парикмахерских и других предприятий.

В номинации «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса» можно представить самые креативные идеи по оформлению рабочих пространств.

Победители от каждой номинации получат денежные гранты в от 20 до 28 тысяч рублей. Приём заявок продлится до 15 декабря. Подробную информацию о конкурсе и документах, необходимых для участия в нем, можно получить по телефонам: 261-14-72 и 261-41-06.

Отметим, что в администрацию района уже прислали заявки 20 управляющих организаций и 18 заявок в номинациях «Лучшая витрина» и «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса».