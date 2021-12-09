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Сибирский мужской хор выступил в Москве в рамках празднования 200-летия образования Енисейской губернии

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Красноярск
12:27 9 Декабря 2021
красноярск, хор, москва
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Сибирский мужской хор выступил на праздновании 200-летия образования Енисейской губернии и 160-летия Красноярской епархии Русской Православной Церкви в Москве. 

«У Енисейской губернии и Красноярского края богатая и длинная история, которой мы можем гордиться. Енисейская Сибирь – это удивительная по красоте суровая природа, это мощный экономический инвестиционный потенциал и, конечно, высокий уровень культуры. Его задают и наши прославленные знаменитые самобытные коллективы и совсем молодые. Сегодня мы увидим один из них. Это Сибирский мужской хор. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто помогал в его становлении и прежде всего нашим друзьям – праздничному хору из Данилова монастыря и хору Сретенского монастыря, их руководителям за активное творческое сотрудничество с молодым красноярским коллективом», – отметил Александр Усс.

Сибирский мужской хор был создан по инициативе главы края три года назад. В Московском международном Доме музыки коллектив исполнил духовные и военно-патриотические произведения. В зрительском зале собрались представители Красноярского землячества, духовенства, члены Правительства России, главы дипломатических представительств иностранных государств, деятели культуры и искусства, руководство крупных промышленных компаний. Всего около 400 человек.

В ноябре этого года коллектив выступил в Сирии. Во дворце во Дворце Конгрессов Дамаска красноярцы исполнили духовные и военно-патриотические произведения.

«Участники гуманитарной миссии, военнослужащие и жители Сирийской Арабской Республики с теплотой принимали Сибирский мужской хор, искренне благодарили за концерт и высочайший профессионализм артистов. Все присутствующие понимали важность межнационального культурного и духовного воссоединения», – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году в Красноярском крае возобновит работу красноярская студия кинохроники, а в посёлке Овсянка начнётся строительство Национального центра Виктора Петровича Астафьева. И это только часть запланированного. 

«В подготовке и праздновании 200-летия основания Енисейской губернии важна межрегиональная составляющая. Под эгидой этого знакового исторического события на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии пройдёт череда масштабных событий. Это дополнительный объединяющий стимул для наших территорий», – отметил Александр Усс.

Фото: © Александр Черных

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