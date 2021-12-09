В Красноярском крае теперь есть единый реестр недропользователей

Соглашение о сотрудничестве подписали Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края и Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), сообщается на сайте правительства Красноярского края. Документ предполагает обмен данных обо всех недропользователях Красноярского края. В реестре есть информация о лицензиях на пользование недрами федерального и местного значения. Единая автоматизированная система позволит оценивать геологическую обеспеченность региона минеральными ресурсами, вести учёт участков недр, предоставленных в пользование. — Теперь у нас есть информационный ресурс для экологического надзора. Выезжая в рейды, инспекторы оперативно получают необходимые данные о том или ином хозяйствующем субъекте, что сокращает время проверки и привлечения нарушителей к ответственности, - отметил Павел Борзых.

Напомним, в этом году у недропользователей в крае отозвали 33 лицензии на право пользования полезными ископаемыми и подземными водами. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 619 действующих лицензий на участки недр местного значения, из них 281 лицензия — по ОПИ и 338 — на участки недр, содержащие подземные воды.

Фото: Госновости