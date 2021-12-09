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В Красноярском крае теперь есть единый реестр недропользователей

Главная Общество
Красноярск
12:30 9 Декабря 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, ресурс, экология
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Соглашение о сотрудничестве подписали Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края и Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), сообщается на сайте правительства Красноярского края. Документ предполагает обмен данных обо всех недропользователях Красноярского края. В реестре есть информация о лицензиях на пользование недрами федерального и местного значения. Единая автоматизированная система позволит оценивать геологическую обеспеченность региона минеральными ресурсами, вести учёт участков недр, предоставленных в пользование.

— Теперь у нас есть информационный ресурс для экологического надзора. Выезжая в рейды, инспекторы оперативно получают необходимые данные о том или ином хозяйствующем субъекте, что сокращает время проверки и привлечения нарушителей к ответственности, - отметил Павел Борзых. 

Напомним, в этом году у недропользователей в крае отозвали 33 лицензии на право пользования полезными ископаемыми и подземными водами. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 619 действующих лицензий на участки недр местного значения, из них 281 лицензия — по ОПИ и 338 — на участки недр, содержащие подземные воды.

Фото: Госновости

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