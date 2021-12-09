Почти 350 новогодних игрушек сделали дети из Свердловского района

В Свердловском районе состоялся районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, композицию, карнавальную маску.

Заявки поступили от 34 школ, гимназий и детских садов района. В каждой номинации определили по три победителя. Победители и призёры районного этапа получат памятные подарки. 10 работ члены жюри выбрали для участия на городском этапе конкурса.