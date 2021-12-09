В Красноярске состоится Зимний суриковский фестиваль искусств

Традиционный Зимний суриковский фестиваль искусств состоится с 24 декабря по 24 января. Жителей Красноярска ждут выставки, концерты, перфомансы, кинопоказы, экскурсии, рассказывающие о жизни и творчестве Василия Ивановича Сурикова, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

24 декабря на сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии пройдёт открытие фестиваля. Для зрителей готовят литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный». Актёры «Театра на крыше» исполнят отрывки из книги внучки В.И. Сурикова. Красноярцев ждут и фолк-дефиле кокошников от красноярского дизайнера, выставка современного красноярского художника Александра Сурикова, неопубликованные рукописи суриковеда Владимира Кременова, антикварные редкости в Музее-усадьбе художника и другое.

В этом году возвращается проект «Музыкальное путешествие». Вновь дадут концерты на железнодорожных вокзалах и станциях красноярский камерный оркестр, духовой оркестр и камерный хор. В городе вновь появится брендированный троллейбус № 7, там будут представлены QR-коды со специальным аудиогидом.

В программе фестиваля также Молодёжный конкурс ледовых скульптур и концерт красноярского камерного оркестра под руководством дирижёра из Флоренции Игоря Полесицкого.

Билеты на концерты можно приобрести в кассах Красноярской краевой филармонии, а также на сайте.